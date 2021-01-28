Лукашенко предложил поменять законы, чтобы пресечь протесты оппозиции

https://static.news.ru/photo/7c76a5ac-615d-11eb-9927-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Законодательство Белоруссии необходимо изменить, чтобы обеспечить упреждение возможных угроз государству. Такую позицию на фоне проходящих в республике акций протеста озвучил президент Александр Лукашенко.

На совещании по вопросам совершенствования законодательства он предложил изучить опыт других государств в этой области — Франции, Германии и России.

Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное. Нам важно определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надёжного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Ответы на эти вопросы должны быть у органов, которые находятся «на передовой противодействия попыткам дестабилизации обстановки в стране», высказал уверенность глава республики.

Политик также заверил, что за последние годы в Белоруссии многое сделано для либерализации правовых норм. Однако массовые протесты заставляют полагать, что власти слишком увлеклись этим процессом. Политический кризис в стране, дал понять он, требует ужесточения мер административной и уголовной ответственности. По словам президента, некоторые из необходимых норм уже включены депутатами в законодательство.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва не поддерживает лично Александра Лукашенко, о победе которого объявил Центризбирком страны. Тем не менее, добавили во внешнеполитическом ведомстве, Кремль считает его законно избранным главой государства.