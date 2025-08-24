Лукашенко пожелал украинцам мирного неба над головой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан Украины с Днем независимости и заявил о готовности Минска к сотрудничеству, передает агентство БЕЛТА. По его словам, Белоруссия открыта к диалогу и стремится к взаимодействию, которое будет выгодным для обеих сторон.

Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями, — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства добавил, что белорусов и украинцев связывает общее прошлое, родственные и культурные связи, а также христианские традиции. Он выразил надежду, что украинская нация справится с трудностями, над страной будет мирное небо, а она сама станет процветающим подлинно суверенным государством.

Ранее Лукашенко заявил о зависимости Европы от американского оружия и неспособности европейских стран воевать без поставок из США. Белорусский лидер отметил, что европейские государства годами не развивали собственный ВПК, полностью рассчитывая на поддержку Соединенных Штатов.