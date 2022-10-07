Лукашенко поздравил Путина с 70-летием, пожелав ему «отменного здоровья»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с 70-летием. В поздравительном обращении, опубликованном на сайте белорусского лидера, указывается, что между странами существует равноправный и плодотворный диалог, который служит укреплению союзнических белорусско-российских связей, что отчетливо проявляется в углублении интеграции двух стран.

Будучи истинным лидером великой державы, Вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа, — отметил Лукашенко.

Он также выразил уверенность в том, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства, и пожелал российскому президенту «отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни».

Ранее президента России поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын, который отметил заслуги Путина в «строительстве сильной России» и выразил надежду на развитие двусторонних отношений. Глава Северной Кореи указал, что Россия успешно защищает достоинство и фундаментальные интересы государства от вызовов и угроз США, а также их вассальных сил, что было бы невозможно без лидерства и воли президента.

Владимир Путин 7 октября отмечает 70-летие. Этот день российский лидер проведет в Санкт-Петербурге, где у него запланирован целый ряд международных телефонных разговоров и неформальная встреча глав государств СНГ. Встреча пройдет в рамках подготовки к запланированному на следующей неделе саммиту.