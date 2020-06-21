Лукашенко порекомендовал белорусам не расслабляться

https://static.news.ru/photo/41fc10aa-b3a8-11ea-acb0-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил соотечественников не расслабляться, так как высока вероятность вмешательства во внутренние дела страны извне.

Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг ещё столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Выступая на открытии мемориального комплекса «Ола» в Гомельской области, Лукашенко подчеркнул, что белорусы никому не должны позволить «развернуть их под плётку и одеть в лапти».

Ранее NEWS.ru писал, что белорусский лидер пожаловался на нагнетающих обстановку в стране недругов. Он заявил, что не позволит уничтожить республику и сделает всё возможное для мирной и спокойной жизни. Президент добавил, что удалось сорвать масштабный план по дестабилизации страны накануне выборов и «сорвать маски» с «кукловодов» за её пределами.