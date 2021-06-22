Лукашенко попросил разобраться с «обезумевшими» западными политиками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы граничащих с республикой западных стран и Украины «очнуться» и разобраться с «обезумевшими» и «потерявшими реальность» политиками. Своё заявление Лукашенко сделал в ходе церемонии, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны, трансляцию мероприятия вёл телеканал «Беларусь 1».

Высказывание Александра Лукашенко прозвучало на фоне усиления санкционного давления Запада на Минск. Белорусский президент предположил, что оппоненты вводят санкции для того, чтобы «испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов — на патриотичность».

Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила? Посмотрите, как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта. Я обращаюсь прежде всего <...> к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность, — сказал Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что раньше страны жили «по-соседски, делили кусок хлеба, ездили друг к другу», и призвал «остановиться у последней черты», не принося мирную жизнь в жертву амбициям отдельных политиков.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что белорусы никогда не отдадут свой суверенитет, а современный мир не замыкается исключительно на Евросоюзе: есть «достаточно ответственных стран», с которыми Минск продолжит своё сотрудничество.

За нами — правда. И мы — наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость, — резюмировал президент Белоруссии.

В минувший понедельник Евросоюз утвердил расширение списка санкций против Белоруссии, добавив туда 76 физических лиц и 8 организаций. Кроме того, не исключается подготовка ещё одного пакета санкций против страны.