Лукашенко попросил разобраться с «обезумевшими» западными политиками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы граничащих с республикой западных стран и Украины «очнуться» и разобраться с «обезумевшими» и «потерявшими реальность» политиками. Своё заявление Лукашенко сделал в ходе церемонии, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны, трансляцию мероприятия вёл телеканал «Беларусь 1».
Высказывание Александра Лукашенко
Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила? Посмотрите, как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта. Я обращаюсь прежде всего <...> к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность, — сказал Лукашенко.
Белорусский президент напомнил, что раньше страны жили «по-соседски, делили кусок хлеба, ездили друг к другу», и призвал «остановиться у последней черты», не принося мирную жизнь в жертву амбициям отдельных политиков.
Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что белорусы никогда не отдадут свой суверенитет, а современный мир не замыкается исключительно на Евросоюзе: есть «достаточно ответственных стран», с которыми Минск продолжит своё сотрудничество.
За нами — правда. И мы — наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость, — резюмировал президент Белоруссии.
В минувший понедельник Евросоюз утвердил расширение списка санкций против Белоруссии, добавив туда 76 физических лиц и 8 организаций. Кроме того, не исключается подготовка ещё одного пакета санкций против страны.