Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы дружить с Украиной против кого-то, например, России или Китая.
Об этом Лукашенко заявил в Житомире на форуме регионов Украины и Белоруссии, где присутствовал также украинский президент Владимир Зеленский, передаёт «
Журналисты могут истолковать моё заявление как будто мы против России или Китая нацелены. Да нет. Мы не хотим против кого-то дружить, воевать — мы должны быть сильны, — сказал президент Белоруссии.
На форуме регионов главы двух стран помимо двустороннего экономического сотрудничества, в котором заинтересованы и Киев, и Минск, будут обсуждать и ситуацию в Донбассе.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск
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