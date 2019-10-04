https://static.news.ru/photo/13bb741a-e6a8-11e9-a3d2-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы дружить с Украиной против кого-то, например, России или Китая.

Об этом Лукашенко заявил в Житомире на форуме регионов Украины и Белоруссии, где присутствовал также украинский президент Владимир Зеленский, передаёт « Интерфакс ».

Журналисты могут истолковать моё заявление как будто мы против России или Китая нацелены. Да нет. Мы не хотим против кого-то дружить, воевать — мы должны быть сильны, — сказал президент Белоруссии.

На форуме регионов главы двух стран помимо двустороннего экономического сотрудничества, в котором заинтересованы и Киев, и Минск, будут обсуждать и ситуацию в Донбассе.