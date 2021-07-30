Лукашенко оценил возможность размещения российских баз в Белоруссии

Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Белоруссии не обсуждался. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

При этом глава государства отметил, что в случае угрозы Союзному государству в Белоруссии могут быть размещены Вооружённые силы РФ, но сейчас в этом нет необходимости. Он подчеркнул, что у страны достаточно крепкие, сплочённые и компактные ВС.

Если будет мало, сюда будут введены все Вооружённые силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем, — сказал Лукашенко.

Ранее председатель экологической партии «Зелёные» Андрей Нагибин предложил своё место руководителя президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он добавил, что это станет возможным, как только будет сформировано Союзное государство.