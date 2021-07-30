Лукашенко оценил возможность размещения российских баз в Белоруссии
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:38, 30 июля 2021
Президент Беларуси Александр ЛукашенкоФото: president.gov.by
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Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Белоруссии не обсуждался. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.
При этом глава государства отметил, что в случае угрозы Союзному государству в Белоруссии могут быть размещены Вооружённые силы РФ, но сейчас в этом нет необходимости. Он подчеркнул, что у страны достаточно крепкие, сплочённые и компактные ВС.
Если будет мало, сюда будут введены все Вооружённые силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем, — сказал Лукашенко.
Ранее председатель экологической партии «Зелёные» Андрей Нагибин предложил своё место руководителя президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он добавил, что это станет возможным, как только будет сформировано Союзное государство.
Сам Лукашенко 27 июля заявил, что готов возглавить на западе, например в России, партию «зелёных» — ту, которая защищает природу, «искреннюю».