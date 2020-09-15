Лукашенко назвал мифом заявления о нелегитимности выборов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/df2614ae-f7fd-11ea-8aea-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал мифами утверждения о нелегитимности выборов и наличии революционной ситуации в республике. Оппозиционные акции протеста, проходящие сейчас в Белоруссии, по его словам, не новы и напоминают события 1990-х годов.

Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, нелегитимность выборов и тому подобное — всё это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года, — цитирует БелТА Лукашенко.

На встрече с политическим активом страны, говоря об акциях протеста, он подчеркнул, что «люди постарше помнят и не такое», когда в 1990-е тысячи людей выходили на улицы городов Белоруссии, переворачивали машины, жгли их, бросали «коктейли Молотова» на первые этажи «не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям».

Как писал NEWS.ru, выборы президента Белоруссии прошли действительно не идеально, но большинство населения страны определило их победителя — Александра Лукашенко. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. По его словам, в Минске так и понимают демократию: принять мнение большинства, а не использовать все имеющиеся средства и технологии, чтобы «переделать их под себя». Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признаёт Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.