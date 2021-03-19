Лукашенко назвал «достойных кандидатов» в президенты Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b233fb7e-88c0-11eb-a1ff-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «достойных кандидатов» для участия в выборах главы государства. Он обратил внимание на своего помощника по Гродненской области, экс-главу МВД Юрий Караева и губернатора этого же региона Владимира Караника.

Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор, — приводит Sputnik Беларусь слова президента.

Он призвал сограждан набраться терпения, пообещав, что в стране вскоре будут и «другие президенты», отметив, что тогда у белорусов появится возможность сравнивать. Лукашенко также выразил уверенность, что Белоруссия останется единым государством.

Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. <...> Есть такие, которым многое не нравится. Надо потерпеть. Подавляющее большинство хотят жить мирно и спокойно, — заявил Лукашенко.

Как сообщал NEWS.ru, лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская сообщила накануне о запуске онлайн-голосования для белорусов по переговорам с действующей властью. Она отметила, что поддержку и международное посредничество в этом вопросе готовы оказать ООН и ОБСЕ.