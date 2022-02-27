Лукашенко: день два – будет война, через три дня – мясорубка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал происходящее на Украине конфликтом. По словам главы республики, его нужно прекратить, иначе через пару дней может начаться война, а через три дня — мясорубка, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Надо прекратить войну. Я бы даже не назвал это войной. Это конфликт. День-два — будет война. А через три дня — мясорубка, — сказал Лукашенко.

Комментируя обращение президента Владимира Зеленского к белорусам, он отметил, что к белорусскому народу есть кому обращаться, а Зеленский пусть обращается к украинскому народу и «отвечает за то, что происходит сегодня в Украине».

В ответ на заявление Зеленского, что Белоруссия ведёт боевые действия, он подчеркнул, что на территории Украины нет ни одного белорусского солдата и ни одной боевой машины. А поддержка россиянам с её стороны заключается только в оказании помощи тяжелораненым солдатам.

Это враньё. Никакой войны с территории Беларуси не идёт. Помогаем ли мы россиянам? Конечно помогаем! Если к нам обращаются с тяжёлыми ранениями, мы их лечим, — сказал белорусский лидер.

Владимир Зеленский в своём видеообращении к белорусам заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не города Белоруссии. Как подчеркнул президент, Киев согласился бы на переговоры в стране, если бы с её стороны не было боевых действий.