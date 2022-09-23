Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным

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Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает БелТА. По его словам, на встрече будет обсуждаться вопрос с каботажными перевозками, который глава государства назвал одним из важнейших.

Будем встречаться с президентом России в ближайшее время. <...> Думаю, мы решим этот вопрос. Насколько это возможно быстро, мы решим вопрос​, — сказал Лукашенко.

30 августа Путин поздравил с днем рождения главу Белоруссии. В телеграмме он отметил вклад президента республики в развитие двусторонних отношений и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога. Российский президент добавил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по наращиванию сотрудничества во всех сферах и дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, поскольку это отвечает интересам народов РФ и Белоруссии.

Ранее в Белоруссии вступило в силу постановление Совета министров о смягчении эмбарго из недружественных государств, которое было введено с 1 января 2022 года и впоследствии продлено до конца года. 30 августа Совет министров Белоруссии принял постановление, которое допускает смягчение продовольственного эмбарго. Согласно этому документу, с 12 сентября в страну разрешается ввоз пекинской капусты, сельдерея, клементина, киви, а также замороженных абрикосов и персиков.