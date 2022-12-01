Лавров раскрыл детали мирных переговоров между Баку и Ереваном «Как обсуждать делимитацию, не имея на руках карт бывших республик СССР?» — глава МИД РФ удивлен особенностями переговоров Запада по Карабаху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

СМИ уже давно говорят о существовании западного и российского вариантов мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Детали этих документов не раскрывались, но ходили слухи, что в российском варианте предлагается перенести на долгосрочную перспективу принципиальный для сторон вопрос статуса Карабаха. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 1 декабря подтвердил, что Москва действительно предлагала «оставить этот вопрос будущим поколениям». Однако лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве европейских коллег на Пражском саммите в начале октября предпочли документ, подразумевающий совсем другую концепцию. Поэтому, как отметил Лавров, какие-то возмущения и требования сейчас «не совсем из оперы ведения переговоров».

Проблема мирного договора между Баку и Ереваном встала остро сразу после прекращения второй войны в Карабахе в 2020 году. Но, по словам Лаврова, Москва еще в 2019 году предложила вариант, который мог бы «закрыть эту проблему раз и навсегда». По этому варианту Армения должна была освободить пять прилегающих к Карабаху азербайджанских района, а судьбу оставшихся двух районов, в которых подавляющее большинство — карабахские армяне, планировалось обсуждать отдельно. Причем тот факт, что все эти районы азербайджанские, по словам Лаврова, никто даже не оспаривает.

Однако, по всей видимости, позже ситуация вышла из-под контроля и началась 44-дневная война. После ее окончания Россия вновь сформулировала свой вариант мирного договора, который был передан сторонам весной этого года. По сути, новый вариант — тот же нереализованный старый, только с внесением каких-то корректировок, учитывая сложившиеся в регионе реалии. Но, как отметил шеф российской дипломатии, переданный документ вновь предлагал отложить статус Карабаха на потом. Очевидно, что российские предложения не были приняты именно из-за этого пункта. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев с момента окончания 44-дневной войны заявляет, что карабахский конфликт решен, а обсуждать статус он не собирается.

Какие-то подвижки в вопросе мирного договора стали появляться после того, как в процессы на Южном Кавказе вклинился Запад. На саммите лидеров ЕС Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве европейских коллег подписали документ о том, что делимитация границы между странами и мирный договор должны опираться на Устав ООН и Алма-Атинскую декларацию.

Алма-Атинская декларация о создании СНГ чётко говорит, что границы новых государств будут основываться на административных границах между республиками бывшего СССР, где Нагорно-Карабахская автономная область однозначно является частью Азербайджанской ССР, — объяснил Лавров.

Таким образом, нежеланный в Москве и не особо устраивающий армянскую сторону документ предусматривает, что Карабах признается территорией Азербайджана. Но раз под этим подписались все стороны, отмечает Лавров, Москва «признает Алма-Атинскую декларацию без каких-либо оговорок».

Конечно, это облегчает дальнейшую работу, потому что решает вопрос о том, как подходить к статусу Карабаха. Не зря армянское руководство в последнее время говорит не столько о статусе, сколько о том, что нужно обеспечить права армянского населения в Карабахе. На это готова и азербайджанская сторона, — отметил министр.

Если следовать логике заявлений министра, то получается, что Армения уже признала Карабах частью Азербайджана. Отсюда и слова Лаврова, что какие-то просьбы подтвердить российские предложения, звучащие сейчас от армянских коллег — «не совсем из оперы ведения переговоров».

Фото: Shutterstock.com

При этом сложившаяся ситуация идет вразрез с интересами Москвы. Полное признание Кремлем Карабаха частью Азербайджана сократит влияние России на Южном Кавказе и приведет к выводу оттуда российского миротворческого контингента, как только Баку и Ереван подпишут мир. Кроме того, есть риск, что главным игроком в регионе могут стать западные страны, вытеснив РФ. Впрочем, российская сторона уверена, что это невозможно, если учесть, что стороны собрались проводить делимитацию границы по советским картам.

ЕС пытается компенсировать похороненную им Минскую группу по урегулированию на Южном Кавказе своим вклиниванием в посреднические процессы. Они пытаются подобрать и приватизировать те договоренности, которые были достигнуты при российском участии. К примеру, проводят в Брюсселе заседание по делимитации и демаркации границы. И армяне, и азербайджанцы — люди вежливые, они туда ездят. Но как можно обсуждать делимитацию, не имея на руках карты бывших республик СССР, которые существуют только в Генштабе РФ, — представить сложно, — сказал Лавров.

Признание Арменией Карабаха частью Азербайджана и продолжение переговоров в этом ключе, разумеется, значительно упростит ситуацию. Но этот сложный процесс состоит из множества противоречий и вопросов. Понятно, все стороны говорят о необходимости наладить отношения и установить прочный мир в регионе. Однако возникает впечатление, будто бы Москва проиграла в схватке за посредничество Западу. Тем временем Азербайджан отменил встречу в Брюсселе, которая должна была состояться 7 декабря, из-за нежелания садиться за один стол переговоров с французами, которые в последнее время открыто выступают на стороне Еревана и не скрывают свое предвзятое отношение к Баку. Получается, теперь ветвь миротворца снова перехватил Кремль? Как бы то ни было, от взаимодействия с Москвой стороны не отказываются. Обсуждение насущных тем продолжится уже в Доме приемов МИД РФ в Москве 5 декабря в ходе рабочего визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.