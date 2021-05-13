Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана обострение между Ереваном и Баку

https://static.news.ru/photo/40cfd844-b409-11eb-abb3-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главы МИД РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в котором обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Была подтверждена необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, — говорится в сообщении ведомства.

Лавров подчеркнул, что подобные инциденты следует решать исключительно политико-дипломатическими методами.

12 мая Совет безопасности Армении провёл заседание, на котором обсуждалась ситуация в Сюнике. По словам исполняющего обязанности премьера страны Никола Пашиняна, азербайджанские военные углубились до 3,5 километра на территорию, прилегающую к озеру Севлич Сюника, через госграницу Армении. Политик утверждает, что военные пытались установить контроль над озером. Пашинян пообещал обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.