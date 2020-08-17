Крупнейший завод Белоруссии выразил недоверие Лукашенко

https://static.news.ru/photo/4ff59242-e0be-11ea-9cd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/vestniknaftana

Руководство и сотрудники белорусского нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» потребовали, чтобы президент страны Александр Лукашенко покинул свой пост.

Ранее стало известно о забастовках при участии рабочих БелАЗа, МАЗа и ряда других предприятий. Они настаивали на отставке действующей власти, проведении честных выборов, освобождении политзаключённых, прекращении насилия.

Мы требуем отставки Лукашенко Александра Григорьевича с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия, — заявила начальник отдела реализации нефтепродуктов «Нафтана» Ольга Бритикова.

По её словам, глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина также должна отказаться от занимаемой должности. Кроме того, завод требует освобождения всех политзаключённых и задержанных во время акций протестов.

Завод продолжает работать в штатном режиме, передаёт ТАСС.

Протестные акции в Белоруссии начались после объявления ЦИК республики итогов президентских выборов. Согласно им, победу в очередной раз одержал Лукашенко, набравший более 80% голосов. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил на встрече с рабочими МЗКТ о готовности передать свои полномочия после принятия на референдуме новой конституции страны.