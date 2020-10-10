«Красная линия»: в Баку оценили призывы признать независимость Карабаха

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Помощник первого заместителя президента Азербайджана Эльчин Амирбеков прокомментировал заявления властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики о намерении требовать признания независимости государства. По его словам, это положит конец попыткам урегулировать конфликт.

Он уверен, что в Ереване понимают последствия таких действий, передаёт РИА Новости.

Это та красная линия, переступить которую они, конечно же, не смогут, — подчеркнул он.

Политик считает, что реализация таких планов станет «сожжением оставшихся мостов» к мирному урегулированию ситуации.

Мы расцениваем подобные заявления как направленные на внутреннюю публику, чтобы каким-то образом поддержать свой имидж и авторитет, который тает с каждым днём из-за военного фиаско ВС Армении, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, в результате состоявшихся в Москве 9 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе. Позже обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.