Козел попрощался с Лукашенко в аэропорту Зимбабве Лукашенко в Зимбабве проводила рота почетного караула с козлом

Фото: president.gov.by

Президента Белоруссии Александра Лукашенко после рабочей поездки в Зимбабве в аэропорту столицы страны Хараре проводила рота почетного караула, в составе которого был оркестр с козлом, видео проводов опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». Животное окрасили в цвета флага Зимбабве, а на спину накинули зеленую попону с символикой вооруженных сил африканской страны.

Лукашенко прибыл в Зимбабве 30 января. Журналистами «Пула первого» было опубликовано видео, как местные жители встречают белорусского лидера песнями и национальными танцами.

31 января Лукашенко подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагва трактор, а тот ему — чучело льва. Трактор подарен для личного подсобного хозяйства главы африканской державы. Ответный подарок от главы Зимбабве Лукашенко станет экспонатом музея в резиденции президента Белоруссии.

Лидер африканского государства также подчеркнул, что у него с Лукашенко возникла «химия». По словам Мнангагва, у политиков одинаковый взгляд на развитие их стран.