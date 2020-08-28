Корреспондента ТАСС задержали в Минске

https://static.news.ru/photo/cf122068-eab9-11ea-892b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Сотрудника российского информационного агентства ТАСС Ивана Колыганова 30 августа 2020 года задержали в Минске (Белоруссия). Как говорится в сообщении, пришедшем с его телефона, корреспондента доставили в РУВД Октябрьское.

Он в этот же день приехал в столицу республики для освещения событий в стране, всё время находился в своём номере в гостинице «Минск» и на улицу не выходил, передаёт ТАСС.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.

Очередная акция протеста началась днём 30 августа 2020 года. Участники несанкционированного оппозиционного «Марша мира и независимости» начали выдвигаться в центр Минска. Жители спальных районов формируют колонны возле станций метро, а после пешком идут в центр города. В руках они держат бело-красно-белые флаги и плакаты. Среди них присутствуют люди разных возрастов, в том числе дети.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали задерживать протестующих в Минске. В результате происходят потасовки между активистами и силовиками. В районе площади Независимости задержали больше 10 человек. Людей ведут в автозаки, которые затем отъезжают в неизвестном направлении.

Часть протестующих, пришедших к Дому правительства, вышли на проезжую часть. При этом подходы к площади Независимости огородили металлическими конструкциями, за которыми стоят отряды ОМОНа.