Конституционный суд Украины признал законным запрет на российские фильмы

Конституционный суд Украины утвердил закон, одобренный президентом Украины Владимиром Зеленским в начале февраля, который предусматривает введение запрета на транслирование российских фильмом и ТВ-программ на территории страны, сообщает РИА Новости.

КС Украины признал соответствующим конституции закон, предусматривающий введение запрета на российские фильмы и ТВ-программы, — заявил представитель Верховной рады.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против трёх оппозиционных каналов (NewsOne, ZIK и «112. Украина») в начале февраля. Этим СМИ запрещено использовать радиочастотный ресурс страны в течение пяти лет, им также не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ. Такое решение направлено на борьбу с пропагандой «страны-агрессора» (то есть России), утверждают украинские власти. Блокировку телеканалов поддержал бывший президент страны Пётр Порошенко.

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что США, Великобритания, Германия и ряд других стран открыто поддержали введённый Украиной запрет на вещание нескольких оппозиционных телеканалов.

Данное решение не единственное направленное на ограничение «российского влияния» на Украине. С 21 ноября Национальный банк Украины (НБУ) запретил кредитным учреждениям страны принимать российские рубли от физических лиц для пополнения депозитов.