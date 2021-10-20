На Украине запретят пополнять депозиты рублями

Национальный банк Украины (НБУ) запретил с 21 ноября кредитным учреждениям страны принимать российские рубли от физических лиц для пополнения депозитов. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.

Банку (филиалу, отделению) запрещено осуществлять кассовые операции по приёму наличных иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», — цитируется постановление регулятора.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что ограничение касается только депозитных счетов населения и не распространяется на все остальные. Однако отмечается, что в банках могут ограничивать приём рублей на любые счета, опасаясь проверок со стороны НБУ.

Ранее сообщалось, что российским банкам могут разрешить отказывать в обслуживании и проведении денежных переводов, вызывающих подозрение. Это позволит создать дополнительный механизм защиты вкладов граждан от мошеннических операций.