Колонна военной техники вошла в Минск

https://static.news.ru/photo/52b8da98-379e-11eb-a60b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

В центр белорусской столицы движется военная техника. О её передвижениях по Минску сообщают очевидцы.

Заметили военных и в спальных районах города — Малиновке, Серебрянке, Каменной Горке. По некоторым данным, колонна выдвинулась из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД республики, отмечает «Интерфакс».

В Белоруссии уже четыре месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко, который занимает пост с 1994 года, отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Самые массовые акции проходят в белорусской столице по воскресеньям. Последние несколько недель они сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши несогласных проходят в разных районах Минска. Силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее заявил, что ситуация с соблюдением прав человека в Белоруссии продолжает ухудшаться, так как власти проводят аресты, а представители спецслужб применяют силу. По данным мониторинга, в большинстве случаев силовики разгоняют мирные демонстрации с применением светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. Отмечены случаи непропорционального применения силы и жестокого обращения с протестующими, писал NEWS.ru.