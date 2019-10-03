https://static.news.ru/photo/31de50b8-e5cf-11e9-bd11-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина может потерять поддержку западных партнёров, если не будет исполнять договорённости, которые были зафиксированы на бумаге, заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Их желание, прежде всего Франции, скорее избавиться от этого бремени и вернуться к вопросу создания «всеобъемлющей архитектуры доверия и безопасности в Европе» очевидно. И тогда уж точно прощайте санкции и, главное, поддержка Украины, — цитирует « Свободная Пресса » слова политика.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября сообщил, что контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера». Она подразумевает проведение выборов в Донбассе по законам Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе ДНР.

Кроме того, Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса. Как он указал, это нужно для преодоления последствий вооружённого конфликта и достижения мира, сообщал News.ru.