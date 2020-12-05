Киргизия разрешила въезд всех иностранцев

https://static.news.ru/photo/6febd8a2-36f1-11eb-86f1-fa163e074e61_660.jpg Бишкек (Киргизия) Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Киргизии приняли решение об открытии закрытых ранее из-за коронавируса границ для граждан всех иностранных государств, сообщили в МИД республики.

Правительством Кыргызской Республики 4 декабря 2020 года принято решение о возобновлении пропуска в страну граждан иностранных государств и лиц без гражданства, — говорится на сайте ведомства.

Иностранцы смогут попадать в страну через пункты пропуска аэропортов Манас, Ош и Иссык-Куль. Однако необходимость предоставить справку об отсутствии COVID-19 при посадке в самолёт сохраняется. Пассажир должен сдать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия в страну.

После прилёта у пассажиров будут проверять справки, а также измерять температуру. Если срок теста истечёт по объективным причинам (например, при задержке рейса), пассажир должен будет повторно сдать анализ на территории Киргизии.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор должен до конца марта 2021 года разработать регламенты о дополнительных мерах на границе, чтобы предупредить перенос инфекций через границу. По словам зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, в настоящее время темпы оснащения и модернизации государственной границы России недостаточны, при этом освоение федерального бюджета на эти цели составляет лишь около 50%.