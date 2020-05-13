Киргизия попросила Россию снизить цены на природный газ

https://static.news.ru/photo/10cc6924-9690-11ea-a174-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Киргизия обратилась к РФ с просьбой снизить цены на природный газ, который поставляется республике.

Об этом сообщил председатель киргизского Государственного комитета энергетики, промышленности и недропользования Эмиль Осмонбетов. По его словам, соответствующее письмо уже направлено в Минэнерго РФ.

Госкомитет направил 23 апреля 2020 года соответствующее письмо, адресованное министру энергетики России Александру Новаку, — заявил Осмонбетов на пресс-конференции в Бишкеке.

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса в Киргизии сложилась сложная экономическая ситуация, в результате которой население страны может отказаться от использования природного газа из-за повышения цен, передаёт ТАСС.

Мы просим российскую сторону рассмотреть возможность снижения отпускной цены на него меньше $150 за 1 тыс. кубометров, — сказал Осмонбетов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вновь заявил, что Москва должна снизить цену на газ для Белоруссии, так как, по его мнению, страна платит за голубое топливо больше Европы.