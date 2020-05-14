«Это ж не дело»: Лукашенко призвал РФ снизить цену на газ для Минска

https://static.news.ru/photo/602e3cda-95ce-11ea-8a74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко вновь заявил, что Москва должна снизить цену на газ для Белоруссии, так как, по его мнению, страна платит за голубое топливо больше Европы.

На встрече с премьером Сергеем Румасом белорусский президент отметил, что «в это непростое время» РФ продаёт природный газ на европейскую территорию по цене $65-70.

На что мы можем рассчитывать в будущем? Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация, там по-разному было, но никак не $127 как для Беларуси, — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Договорённости о цене на голубое топливо посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко и глава «Газпрома» Алексей Миллер заключили в феврале 2020 года на уровне $127 за тысячу кубометров.

Как писал NEWS.ru, ранее инициативная группа Лукашенко подала заявку о регистрации в белорусскую ЦИК.