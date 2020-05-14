Страны СНГ

Инициативная группа Лукашенко подала заявку о регистрации в белорусскую ЦИК

13:07, 14 мая 2020
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Xinhua/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 мая приняла заявление о регистрации инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты республики Александра Лукашенко. Руководителем группы стал глава белорусской Федерации профсоюзов Михаил Орда.

ЦИК получила 14 заявлений на регистрацию инициативных групп, их приём будет завершён 15 мая, передаёт БелТА.

Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию с июля 1994 года. Выборы президента в республике пройдут 9 августа, в них намерен участвовать белорусский блогер Сергей Тихановский. Избирательная кампания в стране стартовала 11 мая, писал NEWS.ru.

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