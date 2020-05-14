Инициативная группа Лукашенко подала заявку о регистрации в белорусскую ЦИК

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 мая приняла заявление о регистрации инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты республики Александра Лукашенко. Руководителем группы стал глава белорусской Федерации профсоюзов Михаил Орда.
ЦИК получила 14 заявлений на регистрацию инициативных групп, их приём будет завершён 15 мая,
Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию с июля 1994 года. Выборы президента в республике пройдут 9 августа, в них намерен участвовать белорусский блогер Сергей Тихановский. Избирательная кампания в стране стартовала 11 мая, писал NEWS.ru.
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