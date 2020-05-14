Инициативная группа Лукашенко подала заявку о регистрации в белорусскую ЦИК

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Литва и Белоруссия заявили о желании подписать соглашение об оповещении о ядерных инцидентах. Документ будет разработан в течение текущего месяца.

Нами из Минска получено уведомление о том, что белорусская сторона соглашение утвердила. Когда документы поступят в Литву, мы тоже поставим под ними свою подпись. Это вопрос нескольких дней, — говорится...