Избирательная кампания стартовала в Белоруссии

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Три человека подали заявления в Центризбирком Белоруссии для участия в президентских выборах. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Заявления в ЦИК страны были предоставлены индивидуальными предпринимателями Вероникой Мищенко (1968 года рождения) из Гомельской области, Александром Гречишниковым (1976 года рождения) из Минска, а также Анжеликой Железняковой (1967 года рождения), проживающей в деревне под Минском. Все три кандидата не являются членами каких-либо партий. Граждане просят ЦИК зарегистрировать инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты страны.

Сообщается, что Гречишников, Мищенко и Железнякова являются соратниками оппозиционера Николая Станкевича. Он входит в организацию «Народная Грамада», которая намерена выдвинуть «кандидатов протеста», чтобы они могли участвовать в протестных акциях во время избирательной компании.

В выборах намерен участвовать белорусский блогер Сергей Тихановский. Мужчина в настоящее время находится в изоляторе временного содержания. Он намерен начать свою избирательную компанию после освобождения. Тихановского задержали 6 мая за участие в несанкционированной акции протеста против интеграции Белоруссии и России.

NEWS.ru писал, что выборы президента Белоруссии могут пройти 9 августа. Эту дату назначил парламент страны.