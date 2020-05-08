Блогер Тихановский намерен побороться за пост президента Белоруссии

https://static.news.ru/photo/4f31ee1c-91e7-11ea-89df-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/stranadlyazhizni

Белорусский блогер Сергей Тихановский, который в настоящее время находится в изоляторе временного содержания, собирается принять участие в президентских выборах.

Он пояснил, что полноценную избирательную кампанию начнёт после освобождения. Заявление и документы, необходимые для регистрации инициативной группы, от его имени в ЦИК подадут знакомые по доверенности. О этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна».

Деталей своей предвыборной программы блогер не раскрыл.

Тихановский был задержан 6 мая. Основанием для этого послужило решение суда, назначившего ему 15 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции протеста против интеграции Белоруссии с Россией.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусский парламент назначил выборы главы государства на 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко заверил соотечественников, что они будут проведены честно.