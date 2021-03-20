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Киев объяснил, почему не объявляет войну России

01:09, 21 марта 2021 11
Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев признался, что Киев не может объявить войну России, поскольку не нападал на неё. По его словам, это якобы Москва напала на Украину и она должна была объявить войну, но почему-то этого не сделала.

По международному праву, та сторона, которая нападает, объявляет войну. Россия напала на нашу страну и не объявила войну. Это коллизия, — заявил нардеп журналистам.

Он напомнил, что в 1941 году именно Германия объявила войну СССР.

Справка: 22 июня 1941 года Советский Союз подвергся неожиданному, без объявления войны, нападению нацистской Германии.

Позднее Потураев отметил, что нацисты уже бомбили Киев, когда Гитлер вручил ноту о нападении на СССР.

Нацисты были более порядочными в международных договорённостях, в договорных практиках, чем Российская Федерация, — добавил депутат.

Именно поэтому не Украина должна вводить военное положение, комендантский час и прочие меры, а Россия, пишет издание «Главред».

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Мережко заявил, что Киев обладает полным правом выйти из направленных на прекращение гражданской войны в Донбассе Минских договорённостей.

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