Киев объяснил, почему не объявляет войну России

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Украина закрывает крупные города на карантин один за другим и превращается в «ковидное гетто». Такое мнение на пленарном заседании Верховной рады высказала депутат Ольга Стефанишина.

Она призвала коллег обратить внимание на другие государства, которые начали активно вакцинировать население и, наоборот, постепенно снимают ограничения. Правительства этих стран и министерства здравоохранения позаботились о своих людях. А вы...