https://static.news.ru/photo/78ce27ba-2afc-11ea-b304-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Казахстанская авиакомпания Bek Air пыталась привлечь лоббистов, чтобы отменить для себя требования обязательной сертификации и аудита по безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA) для выполнения международных рейсов. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

Bek Air с участием лоббистов различных уровней пыталась все эти годы отменить сертификат IOSA для того, чтобы осуществлять и международные авиарейсы. Но министерство индустрии на это не пошло, несмотря на давление, — цитирует ТАСС чиновника.

По его словам, в 2016 году правительство Казахстана по просьбе бизнесменов отменило требования о сертификации IOSA для внутренних перевозок, оставив его только для международных рейсов.

Ранее NEWS.ru писал, что 27 декабря самолёт авиакомпании Bek Air выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. Во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 12 человек.

Следователи отрабатывают несколько версий крушения, среди основных — техническая неисправность, погодные условия и ошибки пилотов. Правительственная комиссия должна огласить предварительные выводы о причинах катастрофы к 10 января.