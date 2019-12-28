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Власти Казахстана исключили влияние метеоусловий на крушение самолёта Fokker-100 под Алматы. Об этом заявил вице-премьер республики Роман Скляр.

По словам Скляра, в день катастрофы была лётная погода, сцепление на полосе также было нормальным.

По предварительным причинам я бы хотел воздержаться, понятно, что это либо техническая причина, либо ошибка пилота. Некоторые авиаторы склоняются, что это была ошибка экипажа, другой говорит, что техническая причина, — сказал он.

Вице-премьер также добавил, что пока стоит воздержаться от поспешных выводов, и дождаться расшифровки бортовых самописцев, пишет «Интерфакс-Казахстан».

Трагедия произошла утром 27 декабря. Самолёт авиакомпании Bek Air выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. Во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 12 человек

Ранее NEWS.ru пиал, что следователи отрабатывают несколько версий крушения, среди основных — техническая неисправность, погодные условия и ошибки пилотов. Правительственная комиссия должна огласить предварительные выводы о причинах катастрофы к 10 января.