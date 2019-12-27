https://static.news.ru/photo/72c1a75c-2935-11ea-afaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Следователи отрабатывают несколько версий крушения самолёта Fokker-100 авиакомпании Bek Air в аэропорту Алма-Аты, среди основных: техническая неисправность, погодные условия и ошибки пилотов. Правительственная комиссия должна огласить предварительные выводы о причинах катастрофы к 10 января.

Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании, — цитирует «Интерфакс» сообщение МВД Казахстана.

Как писал NEWS.ru, нидерландская компания Fokker Technologies (холдинг GKN Aerospace) направит группу своих специалистов на место авиакатастрофы в Казахстане. В компании заверяли, что будут тесно сотрудничать с авиаперевозчиком и всеми соответствующими органами власти, чтобы оказать помощь в поведении расследования инцидента.

Трагедия произошла утром 27 декабря. Самолёт выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. В аэропорту сообщили, что во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По уточнённым данным, погибло 12 человек. 28 декабря объявлен в Казахстане днём общенационального траура.