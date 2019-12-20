Казахстан рассматривает возможность присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах. Документ предусматривает отмену смертной казни.
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Настало также время для решения вопросов, которые активно поднимались нашими правозащитниками. Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, — проинформировал Токаев.
В республике с 2003 года действует бессрочный президентский указ о моратории на применение смертной казни. С 2004 года в Казахстане действует альтернатива высшей мере наказания — пожизненное заключение. При этом фактически смертная казнь не отменена и по истечении года после отмены моратория может приводиться в исполнение. Местные правозащитники неоднократно призывали отменить этот вид уголовного наказания.
Как сообщал NEWS.ru, 19 декабря в Белоруссии был приведён в исполнение смертный приговор убийце двух женщин.
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