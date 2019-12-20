https://static.news.ru/photo/bcd67f94-230d-11ea-bf5a-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казахстан рассматривает возможность присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах. Документ предусматривает отмену смертной казни.

Как передаёт «Интерфакс-Казахстан», об этом заявил глава страны Касым-Жомарт Токаев на заседании нацсовета общественного доверия при президенте Казахстана.

Настало также время для решения вопросов, которые активно поднимались нашими правозащитниками. Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, — проинформировал Токаев.

В республике с 2003 года действует бессрочный президентский указ о моратории на применение смертной казни. С 2004 года в Казахстане действует альтернатива высшей мере наказания — пожизненное заключение. При этом фактически смертная казнь не отменена и по истечении года после отмены моратория может приводиться в исполнение. Местные правозащитники неоднократно призывали отменить этот вид уголовного наказания.

Как сообщал NEWS.ru, 19 декабря в Белоруссии был приведён в исполнение смертный приговор убийце двух женщин.