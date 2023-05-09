Какое предложение Москва сделала президентам СНГ

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (слева), президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (второй слева) идут к трибунам перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

Помните ставшее мемом выражение «Им сделали предложение, от которого они не смогли отказаться»? Удивительным образом оно возникает в памяти при виде дружно прибывших в Москву на празднование очередной годовщины Великой Победы президентов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и даже максимально многовекторного премьера Армении.

Конечно, отмечание годовщины той победы — хороший и вполне лояльный повод вспомнить общую недавнюю историю, а заодно обсудить дела куда более современные. Однако в нынешних обстоятельствах, учитывая стремление ряда постсоветских деятелей политически отдалиться от стратегического курса России, не отказываясь от преимуществ экономического сотрудничества и от поставок трудовых мигрантов, денежные поступления от работы которых в нашей стране составляют до трети национального дохода некоторых государств, организация такого коллективного визита требовала серьезных аргументов в поддержку его целесообразности.

Ведь не надо быть изощренным аналитиком, чтобы понять: присутствие многих постсоветских политиков в Москве, да еще и на военном параде, может быть однозначно истолковано как не только дань военной памяти, но и как поддержка и нынешней военной операции Вооруженных сил России на Украине. И это на фоне показной демонстрации лидерами новых среднеазиатских стран максимально нейтральной позиции в отношении конфликта на Украине. И даже принятия законов, которые предусматривают для своих граждан наказание за участие в этом конфликте на любой из противоборствующих сторон. Как такие акты соотносятся с членством ряда стран в ОДКБ, сказать трудно. Плюс фактор недавних турне по этим государствам американских высокопоставленных эмиссаров, настоятельно требующих от своих собеседников максимального соблюдения антироссийских санкций и поддержания хотя бы видимости изоляции России.

Неудивительно поэтому, что изначально было известно только о намерении президента Киргизии посетить Москву в дни празднований. В отношении других потенциальных гостей никакой уверенности не было. Пошли информационные вбросы о том, что кто-то из постсоветских лидеров небывало занят, а другие, мол, чувствуют недомогание. Эпидемии ведь еще никто не отменил.

Захворал вроде бы даже Александр Лукашенко. И, казалось бы, у него положение особое. В эти праздничные дни напряженно ждали если не начала столь долго анонсированного наступления украинских сил, то как минимум ряда опасных провокаций. А Белоруссия, граничащая и с Украиной, и с Польшей, как раз потенциально «на линии огня». А потому вроде бы присутствия президента в Минске требовали обстоятельства этой тревожной весны. Но все-таки верх взяли соображения общей солидарности.

Фото: kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко на военном параде в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

И, как мы видим, в Москве, надо полагать, нашли слова, которые дошли до сердец и разума прибывших президентов. Хотя тот же лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, публично идущий на новые выборы, все-таки поспешил подстраховаться, заявив о необходимости для его страны соблюдать антироссийские санкции, чтобы самим не подставиться под вторичные рестрикции.

Естественно, высокие визитеры будут требовать определенной компенсации за свое решение, но все равно такой расклад выглядит явным успехом российской дипломатии, неоднократно и по делу критиковавшейся за свою пассивность и отсутствие креатива.

Впрочем, интересно проследить, как наши гости будут потом публично трактовать свой прилет в Москву, столкнувшись с новым витком давления коллективного Запада.

Наконец, и Запад повторил прежний прием. Во время визита в Москву председателя Си в Киев был срочно командирован премьер Японии. Видимо, для перебивания информационной повести. А ныне в украинскую столицу отправилась Урсула фон дер Ляйен.