https://static.news.ru/photo/4c4156c4-be8a-11e9-a800-fa163e074e61_660.jpg Резиденция бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Следствие заявило о непричастности экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к убийству подполковника спецназа «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова. Также подозреваемыми по делу не проходят и его телохранители.

По предварительным данным, Усенбека Ниязбекова застрелили из его же автомата. Известно также, что подозреваемого задержали, — сообщает агентство 24.kg со ссылкой на свои источники.

Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа в селе Кой-Таш Чуйской области. Операция по задержанию продолжалась почти сутки. Экс-президента подозревают в коррупции. Он, в свою очередь, все обвинения отвергает. Сейчас бывший лидер Киргизии находится в СИЗО.

Ранее, как писал News.ru, Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве. Об этом заявил начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев. Бывшему главе государства вменяют также организацию массовых беспорядков, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти.