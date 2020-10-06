Иран призвал Армению вернуть Азербайджану оккупированные территории

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Армения, как и все прочие страны, обязана соблюдать резолюции Организации объединённых наций (ООН). В связи с этим она обязана вернуть Азербайджану оккупированные территории, заявил советник по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Он указал на то, что Арменией заняты ряд районов южного Азербайджана, включая семь городов.

В данном случае были приняты четыре резолюции ООН, все они требуют от армян, которые оккупировали эти части Азербайджана (Нагорный Карабах — NEWS.ru), покинуть их и вернуться в пределы международных границ, — цитирует Велаяти «Интерфакс».

Он также обвинил внешние силы, включая Турцию и Израиль, в нагнетании напряжённости в регионе. Политик призвал Анкару содействовать окончанию конфликта, и напомнил, что Иран, который является соседом Армении и Азербайджана, не заинтересован в конфликте между этими странами.

Велаяти предложил посредничество Тегерана в урегулировании конфликта и высказал надежду на то, то его удастся решить дипломатическими методами, в том числе путём переговоров.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что он вместе с коллегами из Франции и США Жан-Ивом Ле Дрианом и Майком Помпео готовит совместное заявление по конфликту в Нагорном Карабахе.