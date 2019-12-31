https://static.news.ru/photo/58ab412e-2bd9-11ea-a8da-fa163e074e61_660.jpg Тянь-Шань. Казахстан Фото: Nikolay Kuznetsov/Global Look Press

Власти Казахстана разрешили всем категориям иностранцев находиться на территории республики до 30 дней без оформления регистрации. Соответствующий закон подписан президентом Касым-Жомарт Токаевым.

Согласно новым правилам, принимающая сторона должна будет уведомить миграционную службу о прибытии гостя из-за рубежа в течение трёх рабочих дней с момента его въезда в страну. Сделать это можно на визово-миграционном портале, путём заполнения специальной формы, куда вносятся сведения об иностранце. После заверения формы электронной цифровой подписью принимающей стороне выдаётся документ, который хранится в личном кабинете. Вся процедура занимает не более 15 минут. Услуга бесплатная.

Если же иностранный гражданин будет находиться на территории Казахстана дольше указанного срока, принимающей стороне необходимо оформить ему разрешение на временное проживание, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Казахстана.

Ранее NEWS.ru писал, что российский парламентарий Виктор Зубарев предложил «новогодние визы» для иностранцев. По его словам, они могут упростить въезд в страну зарубежных гостей и увеличат приток туристов.