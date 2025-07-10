HR-эксперт рассказал, как мигранты из Индии адаптируются в России HR-эксперт Мурадян заявил, что у индийцев не будет сложностей с адаптацией в РФ

У индийцев, которые могут приехать в Россию на заработки, в целом не будет проблем с адаптацией к новому для них климату и менталитету, заявил 360.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, граждане Индии способны приспосабливаться к жизни даже в северных регионах страны.

Что касается холодной погоды, то это не первый опыт. Уже есть опыт привоза таких людей в Архангельскую, Ленинградскую области. И люди совершенно спокойно справляются. Работодатель обеспечивает их едой, спецодеждой, трансфером до места работы, — отметил Мурадян.

С менталитетом, по его словам, у мигрантов, которых уже допустили к работе в стране, также не должно возникнуть сложностей. Эксперт добавил, что перед тем, как трудоустроиться в России, многие иностранцы проходят тесты профессиональной диагностики.

Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что порядка 1 млн трудовых мигрантов из Индии могут привлечь для работы в России. По его словам, это нужно, чтобы закрыть вакансии на Урале.