Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 13:38

HR-эксперт рассказал, как мигранты из Индии адаптируются в России

HR-эксперт Мурадян заявил, что у индийцев не будет сложностей с адаптацией в РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

У индийцев, которые могут приехать в Россию на заработки, в целом не будет проблем с адаптацией к новому для них климату и менталитету, заявил 360.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, граждане Индии способны приспосабливаться к жизни даже в северных регионах страны.

Что касается холодной погоды, то это не первый опыт. Уже есть опыт привоза таких людей в Архангельскую, Ленинградскую области. И люди совершенно спокойно справляются. Работодатель обеспечивает их едой, спецодеждой, трансфером до места работы, — отметил Мурадян.

С менталитетом, по его словам, у мигрантов, которых уже допустили к работе в стране, также не должно возникнуть сложностей. Эксперт добавил, что перед тем, как трудоустроиться в России, многие иностранцы проходят тесты профессиональной диагностики.

Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что порядка 1 млн трудовых мигрантов из Индии могут привлечь для работы в России. По его словам, это нужно, чтобы закрыть вакансии на Урале.

индийцы
мигранты
иностранцы
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец бойца «Азова» погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
Умер известный саратовский коллекционер и галерист
«Ты — это то, что ты выбираешь»: стиль как продолжение характера
Врач назвала неожиданный симптом эндокринных нарушений
Репетитор-педофил пил чай с родителями своих жертв
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Звездного баскетболиста РФ задержали в Париже: что грозит, мнение Захаровой
Боец подразделения «Орлан» попал под удар украинского дрона
Предприимчивый россиянин присвоил себе средства со счета полного тезки
«Добрый знак»: военкор оценил убийство полковника СБУ в Киеве
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 июля, фото и видео
Военэксперт раскрыл страшные последствия применяемых ВСУ снарядов с хлором
Разведдрон США заметили над Черным морем
Адвокат Добровинский раскрыл, как «Торпедо» избежит исключения из РПЛ
В Ленобласти сразу в нескольких отделах полиции прошли обыски
Алиев и Пашинян договорились продолжить переговоры
Европарламент принял решение по отставке фон дер Ляйен
Соцсети заполонили «доширачные» видео с извинениями абхазов перед россиянам
Психолог объяснила, как научиться говорить «нет» родственникам
На Западе увидели серьезную угрозу в новой тактике российских войск
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.