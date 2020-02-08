https://static.news.ru/photo/63588a34-4b17-11ea-94e8-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: AP/ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в голосовании на внеочередных парламентских выборах. Вместе с супругой Мехрибан Алиевой и другими членами семьи он проголосовал в бакинской школе № 6, где в своё время учился.

По данным ТАСС, Алиев, проголосовав, покинул участок, не сделав заявлений для прессы.

Как писал NEWS.ru, впервые в истории Азербайджана выборы в парламент проводятся досрочно в связи с роспуском законодательного органа в декабре 2019 года. В стране открыты более 5,5 тысячи избирательных участков в 125 округах. На 125 мест в парламенте претендуют 1314 кандидатов, а правом голоса в Азербайджане наделены более 5,3 млн избирателей. Наблюдение за ходом голосования осуществляют более 77 тысяч местных наблюдателей и более 800 — международных, тысяча избирательных участков оборудованы камерами наблюдения.