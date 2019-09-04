Белоруссия развивает отношения с западными партнёрами и НАТО без ущерба сотрудничеству с Россией.
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Нельзя говорить, что мы, допустим, собрались в Варшаве и там разговаривали против кого-то или интриги там плели. Ни в коем случае. Наши партнёры прекрасно знают, и там тоже об этом говорилось, что Россия — наш стратегический союзник и партнёр, — заверил госсекретарь.
Он также напомнил, что Белоруссию скоро посетит с визитом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Ранее News.ru сообщил, что проект программы по интеграции России и Белоруссии передали на рассмотрение Лукашенко.