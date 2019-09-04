https://static.news.ru/photo/6b38b93a-cf21-11e9-b220-fa163e074e61_660.jpg Станислав Зась Фото: Александр Щербак/ТАСС

Белоруссия развивает отношения с западными партнёрами и НАТО без ущерба сотрудничеству с Россией.

Как передаёт БелТА , госсекретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась обсудил тему отношений страны с соседями с президентом Александром Лукашенко. Зась прокомментировал встречу глав совбезов Белоруссии, Польши и Украины с помощником президента США Джоном Болтоном в Варшаве 31 августа.

Нельзя говорить, что мы, допустим, собрались в Варшаве и там разговаривали против кого-то или интриги там плели. Ни в коем случае. Наши партнёры прекрасно знают, и там тоже об этом говорилось, что Россия — наш стратегический союзник и партнёр, — заверил госсекретарь.

Он также напомнил, что Белоруссию скоро посетит с визитом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Ранее News.ru сообщил, что проект программы по интеграции России и Белоруссии передали на рассмотрение Лукашенко.