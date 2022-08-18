Госпогранкомитет Белоруссии: Литва вновь выталкивает беженцев через границу

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Литовские власти вернулись к практике выталкивания беженцев на территорию Белоруссии, сообщил Госпогранкомитет республики в своем Telegram-канале. В качестве примера ведомство привело недавний инцидент с группой граждан Ирана.

Днём, 16 августа, литовские военнослужащие доставили из глубины территории страны к линии границы семерых граждан Ирана. Затем, применяя физическую силу и спецсредства, вытолкали беженцев в Беларусь, — говорится в сообщении.

В комитете сделали акцент на том, что литовские военные избивали беженцев, хотя знали, что у одного из них проблемы с сердцем. О применении насилия рассказал и один из иранцев в опубликованном комитетом видеоролике.

В Минске заявили, что страны ЕС открыто практикуют политику двойных стандартов в отношении беженцев и узаконивают нормы, которые противоречат гуманитарному праву и человеческим ценностям.

Ранее в МИД России порекомендовали беженцам, скопившимся на белорусско-польской границе, жаловаться в ЕСПЧ на притеснения со стороны Евросоюза. В ведомстве подчеркнули, что для подачи жалоб вовсе необязательно быть гражданами соответствующих государств.