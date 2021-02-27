Глава МВД Белоруссии: ситуация в стране находится под полным контролем

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Ситуация с обеспечением правопорядка и безопасности в Белоруссии находится под контролем органов внутренних дел, заявил глава МВД республики Иван Кубраков.

Обстановка находится под контролем. Поэтому на сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что мы обеспечиваем безопасность граждан и способны обеспечить охрану общественного порядка на улицах наших городов, — подчеркнул он.

По словам белорусского министра, население всех городов страны, а не только столицы, чувствует себя в безопасности.

Кубраков также считает, что события августа 2020 года продемонстрировали гражданам то, что можно потерять «за один миг и очень быстро»: «спокойные улицы Минска, спокойные улицы наших городов, на которых пытались устроить хаос», передаёт ОНТ.

Как писал NEWS.ru, бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер местной оппозиции Светлана Тихановская считает, что белорусский президент Александр Лукашенко весной покинет пост главы государства.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.