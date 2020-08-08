Глава ЦИК Белоруссии: продлевать срок голосования на выборах нельзя

https://static.news.ru/photo/6287eb3c-da59-11ea-b349-fa163e074e61_660.jpg Лидия Ермошина Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что продлевать время голосования на президентских выборах в стране из-за выстроившихся на участки очередей нельзя.

Продлевать срок голосования нельзя, — отметила глава ЦИК.

По её словам, оппозиционные силы специально создают очереди на избирательных участках.

Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы, — подчеркнула Ерошина.

Она объяснила, что оппозиционеры занимают на долгое время кабинки, портят бюллетени, а потом пытаются добиться выдачи новых, передаёт БелТА.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Уже к полудню выборы были признаны состоявшимися, явка избирателей с учётом досрочного голосования превысила 54%.

Ранее в ЦИК Белоруссии рассказали, что президентские выборы в стране проходят в штатном режиме, многие из поступивших жалоб уже были разобраны территориальными комиссиями. Глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что все жалобы похожи друг на друга, из-за чего складывается впечатление, что «создали эти жалобы практически одни и те же люди». Кроме того, Ермошина выразила мнение, что писавшим их людям обещана плата за это.

По состоянию на 16:00 проголосовали уже 73,4% избирателей. Наибольшая избирательная активность на данный момент зафиксирована в Гомельской области, писал NEWS.ru.