Глава ЦИК Белоруссии призвала проигравших кандидатов «принять поражение»

https://static.news.ru/photo/6f4d9f92-da72-11ea-b1bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина попросила проигравших кандидатов на выборах президента «спокойно принять поражение» и не «будоражить» своих сторонников.

Самое главное — это уметь принять поражение. То есть, не волновать ту массу, которая его (кандидата. — NEWS.ru) поддержала и готова, если он будет её будоражить, выйти на площади. То есть демократический подход, — заявила Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1».

Она считает, что проигравшим стоит поздравить победителя выборов. Глава ЦИК подчеркнула, что именно так происходит в европейских странах.

Если кандидаты считают себя европейцами, они поступить должны таким образом, — отметила глава ЦИК.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным на 18:00 (совпадает с московским), явка составила 79%. В стране работали 5767 участков, за рубежом — 44 участка.

По данным экзитпола, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов, Светлана Тихановская — 6,8%, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех свои голоса отдали 9,2% избирателей.

На пост президента страны помимо действующего главы государства претендовали: домохозяйка Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

NEWS.ru писал, что власти Белоруссии согнали в Минск военную технику. Очевидцы говорят о грузовиках с военными и бронемашинах. Также среди машин были замечены передвижные водомёты с автозаками. Видеоролики были опубликованы в Telegram-канале журналиста Степана Путило.