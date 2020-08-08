Глава ЦИК Белоруссии назвала день выборов «безумно сложным»

https://static.news.ru/photo/2b361590-da6e-11ea-8401-fa163e074e61_660.jpg Лидия Ермошина Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, комментируя ситуацию с президентскими выборами, назвала этот день «безумно сложным».

День безумно сложный. Вся эта избирательная кампания была сложная, а день выборов является венцом всех тех сложностей, хаоса, которые происходили в рамках данной избирательной кампании, — отметила глава ЦИК в эфире телеканала «Беларусь 1».

По её словам, «после подведения итогов выборов нужно делать очень много выводов, которые касаются и организации процесса, и прав тех, кто участвует в выборах». Она думает, что республика уже готова перейти к электронной регистрации избирателей.

Ранее в ЦИК Белоруссии рассказали, что президентские выборы в стране проходят в штатном режиме, многие из поступивших жалоб уже были разобраны территориальными комиссиями. Глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что все жалобы похожи друг на друга, из-за чего складывается впечатление, что «создали эти жалобы практически одни и те же люди». Кроме того, Ермошина выразила мнение, что писавшим их людям обещана плата за это.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Главным его конкурентом на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал, писал NEWS.ru.