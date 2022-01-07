Глава Алма-Аты заявил о скором открытии ряда магазинов крупных сетей

Глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил о том, что в ближайшее время в городе возобновится работа ряда магазинов крупных сетей и оптовых точек. Об этом он рассказал на совещании по вопросам нормализации жизни в мегаполисе, передаёт Sputnik Казахстан. Вопрос снабжения продуктами горожан стоит на особом контроле. Кроме того, поручено организовать бесперебойную поставку лекарств.

Первоочередными задачами названы уборка территорий, пострадавших в результате беспорядков, нормализация ситуация с продовольственным обеспечением города и организация бесперебойной работы городских аптек.

Власти города также приступили к предварительной оценке нанесённого в ходе столкновений ущерба.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате не работают практически все продуктовые магазины и АЗС. Небольшие магазины на окраине города, которые ненадолго открываются, принимают только наличные. При этом многие банкоматы сломаны и разграблены, а к функционирующим выстраиваются огромные очереди. В городе также закрыты АЗС, из-за нехватки топлива не работают часть таксопарков. К одной открытой заправке, расположенной за городом, образовалась очередь из десятков машин.

Как сообщалось ранее, примерная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане, по данным на 7 января, составила около 87,2 млрд тенге (примерно $200 млн), сообщает издание Informburo.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны «Атамекен». Отмечается, что из этой суммы 85,8 млрд — ущерб, нанесённый Алма-Ате.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

С 4 января в Алма-Ате происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране. В республике был режим чрезвычайного положения. По просьбе президента Казахстана Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.