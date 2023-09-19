Гаджиев назвал цель антитеррористической операции в Карабахе Хикмет Гаджиев: цель операции в Карабахе — нейтрализовать военную инфраструктуру

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Хикмет Гаджиев

Нейтрализация военной инфраструктуры Армении является целью антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в комментарии изданию Politico. При этом он отметил, что среди мирного населения распространяются предостережения о ситуации в регионе.

Цель [антитеррористических мероприятий локального характера] заключается в нейтрализации военной инфраструктуры, — заявил Гаджиев.

Ранее Министерство обороны Азербайджана объявило об открытии гуманитарного коридора для эвакуации населения Карабаха на Лачинской дороге. По словам представителей ведомства, размещенным на сайте Минобороны, местному населению разослали СМС-сообщения с рекомендацией держаться подальше от военных объектов в целях безопасности. Кроме того, население предупреждают с помощью листовок и громкоговорителей.

О начале антитеррористических мероприятий в Карабахе проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.