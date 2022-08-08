ФСБ предупредила о напряженной ситуации на границе Армении и Ирана

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На границе Армении и Ирана на участке трассы Мегри — Агарак возникла напряженная обстановка, из-за чего в районе установили оборудованные посты, в которых расположились пограничники, сообщило Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения. В спецслужбе уточнили, что напряженность вызвана участившимися попытками незаконного перевоза каннабиноидов, синтетических наркотиков и опиатов из Ирана в Армению, передает Общественный канал Армении. Также армяно-иранскую границу пытались пересечь террористы и экстремисты.

В последнее время на армяно-иранском участке государственной границы сложилась напряженная оперативная обстановка, вызванная увеличением попыток незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ (гашиш, метамфетамин, героин) из Ирана в Армению. Кроме того, фиксируются случаи нарушения государственной границы представителями экстремистских и террористических организаций, — рассказали в Погрануправлении ФСБ.

Отмечается, что за 2021 год на границе армянского города Мегри российские пограничники задержали двух боевиков с оружием, гранатами и боеприпасами, которые пытались незаконно проникнуть из Ирана в Армению. В связи с этим, по согласованию с правительством, Службой нацбезопасности и другими госорганами Армении с начала 2022 года были оборудованы погранпосты для осуществления проверок в адрес лиц и транспортных средств, пытающихся пересечь армяно-иранскую границу.

В целях обеспечения безопасности Республики Армения, в соответствии с законом РА «О государственной границе», по согласованию с правительством, Службой нацбезопасности и другими компетентными органами Армении с начала текущего года установлен ряд оборудованных постов несения службы пограничных нарядов для осуществления выборочных (а в случае поиска и преследования нарушителей границы — всех без исключения) проверочных мероприятий, — сказано в сообщении.

Армяно-иранская граница, длина которой составляет 40 км, пролегает по реке Аракс. Два государства соединяют газопровод и мост над Араксом. В Армении около границы находятся два города — Мегри и Акарак. На границе с армянской стороны находится контрольно-пропускной пункт (КПП) «Карчеван», через который в Армению могут попасть иранские туристы. Со стороны Исламской Республики Иран находится КПП «Нордуз».

15 октября 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению и Иран в организации незаконного наркотрафика через территорию Карабаха в период армянской оккупации региона. Азербайджанский лидер отметил, что объём задержанного Азербайджаном героина на других участках границы с Ираном вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.