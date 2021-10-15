Алиев обвинил Армению и Иран в организации наркотрафика через Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению и Иран в организации незаконного наркотрафика через территорию Карабаха в период армянской оккупации региона. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ. Азербайджанский лидер отметил, что объём задержанного Азербайджаном героина на других участках границы с Ираном вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.

По словам Алиева, после того как Азербайджан восстановил контроль на участке границы с Ираном протяжённостью 130 км, бывшим под контролем Армении в течение около 30 лет, и таким образом поставил заслон наркотрафику из Ирана через Джабраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу.

На протяжении 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу. В годы оккупации я не раз заявлял, что оккупированные территории используются для наркотрафка и подготовки террористов. Сегодня это доказанный факт, — сказал Алиев.

Ранее президент Азербайджана заявил, что Карабахский конфликт остался в прошлом. Баку готов начать с Ереваном переговоры по делимитации границы при условии признания территориальной целостности.

Кроме того, Алиев подчеркнул, что Баку передал Еревану всех военнопленных. Он отметил, что засланные в Карабах после подписания трёхстороннего заявления диверсанты не могут считаться пленными. В то же время Армения отказывается передать Азербайджану полные карты минных полей. Точность переданных ранее карт составляет 25%, добавил Алиев.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта, и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.