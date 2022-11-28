Ереван получил ответ Баку на предложения по мирному договору Глава МИД Армении сообщил о получении ответа Баку на предложения по мирному договору

Фото: МИД РФ

Арарат Мирзоян

Ереван получил накануне ответ Баку на предложения по мирному договору, сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью агентству «Арменпресс». По его словам, обсуждение вопросов урегулирования конфликта продолжается. Министр выразил надежду, что договоренностей удастся достичь как можно скорее. При этом Мирзоян не уточнил, какие именно инициативы содержались в ответном письме Азербайджана.

Как вы знаете, мы представили Азербайджану свои предложения по урегулированию отношений или проекту мирного договора и только вчера получили их ответы. Так что обсуждения продолжаются, — сказал Мирзоян.

Глава МИД также подчеркнул, что Ереван готов к организации встречи премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, французского лидера Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля в соответствии с ранее достигнутой договоренностью. Он добавил, что армянская сторона надеется на скорейшее достижение консенсуса и в этом процессе важную роль могут сыграть посреднические усилия международных партнеров.

На четырехсторонней встрече в Праге была достигнута договоренность о следующей встрече. Мы продолжаем оставаться приверженными этой договоренности и вновь заявляем о готовности в приемлемые сроки организовать встречу премьера Армении, президентов Азербайджана, Франции и главы Евросовета, — сказал министр.

Он также сообщил, что Армения в одностороннем порядке передала Азербайджану все имеющиеся у нее карты минных полей. Мирзоян отметил, что это было сделано несмотря на «отсутствие таких обязательств как в рамках трехсторонних договоренностей, так и в рамках международного права».

Ранее Алиев заявил, что его встреча с Пашиняном, запланированная на 7 декабря в Брюсселе, не состоится. По его словам, Ереван выдвинул условие, согласно которому беседа пройдет только при участии Макрона, что не соответствует позиции Баку.

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар сообщил, что для снижения напряженности между Азербайджаном и Арменией и нормализации отношений необходима сильная политическая воля обеих сторон.