Байрамов: Армения отказалась от параллельного контроля Лачинской дороги

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Азербайджан предлагал Армении установить параллельный контроль на въезде на Лачинскую дорогу, но Ереван эту инициативу отверг, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», именно после этого было принято решение об установке КПП, возмутившее Армению.

Одним из предложений азербайджанской стороны было осуществление прозрачного режима контроля на Лачинской дороге. Однако Армения отказалась от предложения от параллельного контроля. <...> Для обеспечения прозрачного контроля на Лачинской дороге Азербайджан 23 апреля предпринял шаги для выполнения функций пропускного контроля, — сказал министр.

Он подчеркнул, что дорога останется открытой для всех гуманитарных целей, как это предусмотрено трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Глава ведомства также добавил, что Баку ожидает скорого возвращения Еревана к переговорам по мирному договору.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре его должны контролировать только российские миротворцы. Он также обвинил Азербайджан в периодическом обострении ситуации в регионе, а установку КПП назвал провокацией Баку, нацеленной на усиление напряженности и углубление гуманитарного кризиса в Карабахе.

КПП Азербайджана в Лачинском коридоре появился 23 апреля. В Госпогранслужбе республики пояснили, что он установлен для предотвращения незаконной переброски живой силы и боеприпасов из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана. Об установке КПП были проинформированы российские миротворцы.